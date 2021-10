Double vainqueur de Paris-Roubaix (1985 et 1991), Marc Madiot vibre d’un véritable amour pour l’Enfer du Nord.

On a décalé la reconnaissance d’une bonne demi-heure, ça devrait permettre aux gars de prendre un peu de pluie…" Dans les couloirs de l’hôtel de Cambrai où sa formation Groupama-FDJ a posé ses valises à l’avant-veille d’un Paris-Roubaix que l’on annonce humide, Marc Madiot a un sourire accroché jusqu’aux oreilles à l’annonce de la décision de Frédéric Guesdon, l’ancien vainqueur de l’épreuve (1997) devenu directeur sportif de l’équipe française. Le Mayennais, lui, s’est imposé à deux reprises (1985 et 1991) dans une course à laquelle il voue un véritable amour. Comme à la veille du premier rancard sérieux et important, le manager général est habité de ce si singulier mélange de nervosité et d’excitation qui lui fait poser la main sur les pneus de ses coureurs avant que ceux-ci n’attaquent leur repérage depuis Troisvilles. Un geste qu’il répétera à chacun des arrêts de la troupe avant d’aller "lire dans leurs yeux" à la sortie de la Trouée d’Arenberg.

(...)