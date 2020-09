Dries De Bondt devait se pincer pour y croire, ce mardi, avant de monter sur le podium pour y recevoir son beau maillot de champion de Belgique. Mais sa victoire n’est pas une énorme surprise. Ce que confirme Philippe Gilbert. "C’est un bon coureur, et je sais qu’on verra son maillot de champion de Belgique à l’avant, ce qui est une bonne chose", témoigne le Liégeois. "Il fait aussi partie d’une jeune équipe qui grandit, qui a de l’ambition, qui est offensive et qui gagne souvent. Comme avec ce De Bondt. Je l’avais vu gagner de près pas loin d’ici, l’an passé, quand il avait remporté Halle-Ingooigem et que j’avais terminé troisième."