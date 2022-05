La 55e édition du Circuit de Wallonie aura lieu dans une semaine. Prévue le Jeudi de l’Ascension, la course wallonne aura à nouveau le statut de course pro de catégorie 1. "Après une première avec ce statut en 2019, remportée par Thomas Boudat et une deuxième en 2021 dominée par Christophe Laporte, tandis qu’en 2020, notre épreuve n’avait pas pu avoir lieu à cause de la pandémie", raconte Franco La Paglia, le directeur général de la course wallonne. "Au niveau du plateau, nous aurons trois équipes World Tour, avec Cofidis, Intermarché-Wanty Gobert et Lotto-Soudal, qui viendra avec un gros effectif. Arnaud De Lie est annoncé et notre parcours peut lui convenir. Il sera entouré de Philippe Gilbert, de Tim Wellens ou de Victor Campenaerts. Nous aurons aussi de belles équipes continentales pros, comme Arkea-Samsic avec Nacer Bouhanni, Alpecin-Fenix (peut-être avec Tim Merlier ou avec Lionel Taminiaux, récent vainqueur d’une étape des Quatre Jours de Dunkerque) ou Total Direct Énergie et Bingoal-Wallonie Bruxelles."

Le parcours va rester sensiblement le même. "Nous changeons le départ, que nous déplaçons en plein centre de Charleroi, sur la place Verte, mais l’arrivée se fera toujours avec trois circuits locaux à Mont-sur-Marchienne. Cela peut se terminer au sprint, mais cela peut aussi exploser dans tous les sens."