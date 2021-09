C’est simple. Depuis le début de ces Championnats du monde, nos cyclistes décrochent au moins une médaille par jour. Cela a été le cas dimanche avec la deuxième place amère de Wout Van Aert et la troisième position de Remco Evenepoel sur le chrono d’ouverture. Cela avait aussi été le cas lundi avec la médaille de bronze de Florian Vermeersch sur le contre-la-montre des espoirs. Et cela a encore été le cas ce mardi, avec les juniors. Malheureusement, il ne s’agit toujours pas d’une médaille d’or. Alec Segaert, le récent champion d’Europe du contre-la-montre, a décroché la troisième place sur ce Mondial des 17 et 18 ans, tandis que Cian Uijtdebroeks, vice-champion d’Europe, a dû se contenter de la sixième place. (...)