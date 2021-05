Ce ne sera certainement pas simple. Clairement fautif dans la grave chute de la première étape du Tour de Pologne 2020, à Katowice, qui aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques encore, Dylan Groenewegen a purgé sa peine. Avec une suspension de neuf mois. Mais cet accident va le poursuivre jusqu’à la fin de sa carrière. Et de sa vie, certainement. La mémoire collective retiendra avant tout cette chute au sujet de la carrière du sprinter néerlandais et ce choc terrible dont a été victime son compatriote Fabio Jakobsen, qui y a frôlé la mort. (...)