11 juillet 2019, un jour que Dylan Teuns n’est pas près d’oublier. Après quatre heures trente d’effort, il vient de s’offrir le plus beau succès de sa carrière sur les pentes de la Planche des Belles Filles, là où seuls les meilleurs grimpeurs du monde s’étaient imposés jusque-là. "Je me souviens très bien de cette journée dans les Alpes. Je savais qu’il y avait une chance d’aller au bout donc j’ai pris l’échappée. L’avance a augmenté tout au long de la journée et dans la Planche, c’était chacun pour soi."



