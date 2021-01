Dylan Teuns veut retrouver son élan: "Je veux démarrer en force, comme en 2020" Cyclisme Julien Gillebert © Belga

Le puncheur belge s’est rassuré après une saison difficile et veut débuter 2021 en force.



Son début de saison 2020 avait été tonitruant. Constamment placé au Tour de Valence et à la Ruta Del Sol, il s’était aussi offert sa première victoire sur un contre-la-montre sur cette dernière épreuve. Avant d’être bien dans le coup à Paris-Nice, échouant de peu sur l’étape d’ouverture, à la deuxième place. Mais son bel élan avait été stoppé net par l’apparition de la pandémie du coronavirus. Il n’avait par exemple pas pu défendre sa sixième place du classement général de la Course au Soleil car son équipe avait décidé de quitter l’épreuve après la cinquième étape.



(...)