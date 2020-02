L'organisation du GP de l'E3 Harelbeke cycliste a dévoilé le nom des dernières équipes invitées à prendre part le 27 mars à cette épreuve du WorldTour.

Les équipes belges Circus-Wanty Gobert, Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise et Wallonie-Bruxelles, ainsi que l'équipe française B&B Hotels-Vital Concept sont les heureuses élues.

"Les dix-neuf équipes du WorldTour avaient déjà signé présent", a déclaré le directeur de la course, Philippe Vermeeren. "En plus de ces équipes, la formation Total-Direct Energie, lauréate des ProTeams, avait également reçu un billet pour notre course. Nous avons également donné un ticket d'entrée aux équipes belges Alpecin-Fenix, Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise et Wallonie-Bruxelles. Un dernier billet est allé à la formation française B&B Hotels-Vital Concept. Les 25 équipes participantes sont sélectionnées".

"Nous devons maintenant attendre de voir quels coureurs seront envoyés par leurs équipes", a poursuivi Philippe Vermeeren. "J'ai déjà eu la confirmation que Peter Sagan sera au départ, tout comme le champion du monde Mads Pedersen et Alberto Bettiol.

Les équipes participantes

. WorldTeams: Ag2r-La Mondiale (Fra), Astana (Kaz), Bahrain-McLaren (Bah), CCC (Pol), Cofidis (Fra), Bora-hansgrohe (All), Groupama-FDJ (Fra), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton-Scott (Aus), Movistar (Esp), Deceuninck-Quick Step (Bel), NTT-Pro Cycling (AfS), EF Pro Cycling (USA), Jumbo-Visma (P-B), Ineos (G-B), Team Sunweb (All), Trek-Segafredo (USA), UAE Team Emirates (EAU), Israel Start-Up Nation (Isr)

. ProTeams: Circus-Wanty Gobert (Bel), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Wallonie-Bruxelles (Bel), Alpecin-Fenix (Bel), Total-Direct Energie (Fra) et B&B Hotels-Vital Concept (Fra).