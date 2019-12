"Mais je ne suis pas encore au mieux, mes articulations me font toujours souffrir, principalement mes genoux, mes hanches et mon dos, nous a confié le quintuple vainqueur du Tour de France. Les organisateurs sont venus me chercher à la maison et m’ont reconduit assez rapidement après le show de façon à ce que je ne quitte pas trop longtemps mon domicile. Mon état de santé ne me le permet pas encore. Les choses évoluent favorablement mais je ne suis pas encore à 100 % pour reprendre le jargon sportif (sourire) . Il y a encore du chemin à parcourir avant d’en arriver là… Pour le moment, je ne suis toujours pas autorisé à réenfourcher mon vélo en extérieur mais je recommence doucement le home-trainer après une longue inactivité. Cela va me faire du bien…"