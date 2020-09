À l’occasion du centième anniversaire des Mondiaux en 2021, la Belgique accueillera à nouveau les championnats du monde pour la première fois depuis 2002 à Zolder. Le parcours a été dévoilé officiellement et en grande pompe ce samedi en présence des autorités politiques locales et régionales et des champions cyclistes tels que Eddy Merckx et Johan Museeuw.

"Je suis très content que la Belgique accueille le championnat du monde. C’est la course la plus importante de l’année et le vainqueur peut porter la tunique arc-en-ciel pendant une année. Nous avons dû patienter quelques années mais c’est une fierté d’avoir le Mondial dans notre pays pour son centième anniversaire", a expliqué le plus grand champion cycliste belge.

Pour l’occasion, les organisateurs ont voulu construire un parcours pour les vrais "Flandriens".

Un qualificatif qui fait évidemment penser aux difficultés des Ardennes flamandes comme le Vieux Quaremont, le Paterberg ou encore le Mur de Grammont. Mais les organisateurs ont choisi une autre région pour dessiner leur parcours.