Bien sûr, je me souviens. Très bien même, c’était à Petit-Enghien. Vous vous rendez compte, on n’oublie jamais la première fois."

Soixante ans plus tard, Eddy Merckx se souvient parfaitement de la première victoire de sa carrière.

C’était à Petit-Enghien, dans le Hainaut, le 1er octobre 1961. "Je me rappelle qu’il y avait un coureur échappé", raconte, six décennies plus tard, le plus grand coureur de tous les temps. "J’étais sorti derrière lui en contre, j’allais le rejoindre quand je pense qu’il a crevé et que je l’ai dépassé. Je me suis retrouvé seul devant, j’ai résisté au retour des autres et j’ai gagné."

(...)