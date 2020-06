Dans cette Colombie-Britannique où les montagnes et l’océan semblent s’entrelacer dans une ode à la nature, l’immensité dicte parfois une forme d’évidente distanciation sociale. Installé sur cette pointe ouest du Canada avec femme et enfants, Axel Merckx (47 ans) a profité du confinement pour tailler un peu plus une silhouette restée très athlétique près de treize ans après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle.

"Je n’ai sans doute jamais autant roulé depuis ma retraite", sourit le médaillé de bronze des JO d’Athènes. "Notre région a été particulièrement préservée de la pandémie de coronavirus. Dans notre vallée, plus aucun nouveau cas n’a été détecté depuis plus de deux semaines maintenant. Mais nous restons prudents et la réglementation quant aux voyages est par exemple stricte."

Ce mercredi, comme tous les jours, il empoignera son téléphone à l’aube (décalage de neuf heures avec la Belgique) pour appeler son père Eddy, mais lui soufflera un message particulier cette fois : "Joyeux anniversaire papa !"