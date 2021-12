Eddy Merckx: "Il manque encore quelque chose à Remco" Cyclisme N. Ch. Le cannibale a une nouvelle fois évoqué la marge de progression du Brabançon. © Belga

Amené à s'exprimer sur les principales têtes d'affiche du peloton actuel, Eddy Merckx a ainsi préfacé la saison 2022 avec nos confrères d'Eurosport.



L'occasion pour lui d'évoquer son admiration pour Van Aert, Van der Poel ou encore Cavendish et d'évoquer le cas Remco Evenepoel. Certains ont parfois pu reprocher au plus grand coureur de tous les temps d'être un peu dur avec le coureur qui fêtera bientôt ses 22 ans mais le résident de Meise s'en est expliqué: "Je suis admiratif d'Evenepoel, c'est vraiment un coureur d'une grande classe et d'une force exceptionnelle. Mais son problème, c'est d'avoir sauté la catégorie Espoirs donc il lui manque encore un petit quelque chose en terme de préparation", explique-t-il.



Et de reprendre: "J'espère qu'il pourra combler ce retard dans les prochaines années pour montrer qu'il est vraiment un grand champion."