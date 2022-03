L’avantage avec Tadej Pogacar, c’est qu’il facilite la tâche des observateurs même s’il épuise leur réserve de superlatifs. Il restait trente-cinq kilomètres à couvrir quand nous avons entamé cet article, ne prenant guère le risque de voir l’échappée du Slovène avorter.

À ce moment, sur les collines toscanes, Pogacar caracolait seul en tête de la course et il avait porté à plus d’une bonne minute son avantage sur ses adversaires assommés. Une quinzaine de bornes plus tôt, dans une des descentes qui font aussi la difficulté du très vallonné huitième des onze secteurs empierrés, celui de Santa Marie, Pogacar avait porté une forte accélération. Dans chaque virage, le double vainqueur du Tour augmentait son avantage de quelques secondes sur des suivants collés aux gravillons