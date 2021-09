Lui-même quatre fois champion du monde, Eddy Merckx croit dans les chances de l’Anversois et revient sur son différend avec Remco Evenepoel.

Dimanche, la semaine arc-en-ciel trouvera son épilogue avec le 88e Championnat du monde. Avant d’être pendant dix ans le sélectionneur national, Eddy Merckx a conquis trois titres mondiaux chez les professionnels, précédés par un premier succès chez les amateurs.

Vous devez apprécier ces championnats du monde en Belgique ?

"Oui, tout est bien organisé, on a eu de belles courses jusqu’à présent. On verra comment la course va se dérouler, d’autant plus qu’on est en Belgique, les supporters vont être là. Je me rappelle combien l’ambiance était spéciale à Zolder et à Yvoir."

D’autant que, dimanche, le principal candidat à la victoire est un Belge.

"Wout van Aert est le grand favori. Il a démontré qu’il est en toute grande condition et il peut gagner de multiples façons. Vous avez vu comme il a dominé le Tour de Grande-Bretagne ? Mais attention, j’ai souvent été dans cette position du favori, on ne gagne pas toujours. Le parcours n’est pas extrêmement dur, ce sera difficile de contrôler la course, même si, à la longue, ce sera fatigant. Les Belges ne sont pas seuls. Il y a beaucoup de candidats, Alaphilippe, il ne faut pas exclure Ewan, c’est un spécial. Il s’accroche, s’il est là au sprint, ce sera le plus grand danger pour van Aert. Il y a aussi Van der Poel, sa présence change les choses. Un bon Van der Poel est un vrai candidat, s’il part, c’est qu’il se sent bien, on va devoir compter sur lui. Il n’a pas peur de partir de loin. Et puis, il y a tous les autres, les Italiens, Nielsen, Pidcock, Hirschi, qui remarche. Attention à Roglic, à Mohoric…"

(...)