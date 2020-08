Quelle image effroyable ! Une chute dans un sprint massif, ce n'est pas rare. Mais voir autant de coureur au sol à une telle vitesse (le sprint se disputait en légère descente), cela fait froid dans le dos.A l'heure d'écrire ces lignes, on ne connaît pas encore le bilan de cette chute. Les coureurs, bien sûr, ont pu se blesser sérieusement. Mais un photographe présent sur la ligne d'arrivée, de l'autre côté des barrières, a été violemment heurté par Fabio Jakobsen qui a littéralement volé au-dessus de ces barrières. C'est peut-être bien cet homme qui sera le plus touché.Ce qui est certain, par contre, c'est que le coupable de cet accident se nomme Dylan Groenewegen. Lancé à pleine vitesse, le sprinter de la Jumbo-Visma a complètement tassé Jakobsen en se déportant sur la droite. Une pratique évidemment interdite.Lui aussi tombé dans l'aventure, mais après la ligne, Groenewegen sera donc probablement déclassé. La victoire pourrait donc revenir à Mar Sarreau, qui est le deuxième à avoir placé sa roue avant sur la ligne d'arrivée dans ce chaos total.Patrick Lefevere aura mis moins de dix minutes à réagir sur les réseaux sociaux pour défendre son sprinter Fabio Jakobsen. "Je vais au tribunal pour ce type de fait qui doit être proscrit du cyclisme. C'est un acte criminel, M. Groenewegen".