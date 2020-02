Le Colombien mise toute sa saison sur la défense de son titre sur la Grande Boucle.

Egan Bernal semble déjà en très bonne forme. Malgré une chute spectaculaire, le vainqueur du dernier Tour de France a terminé deux fois sur le podium de ses championnats nationaux en contre-la-montre (3e) et sur le course en ligne (2e). Pourtant le jeune coureur de 23 ans estime avoir eu un hiver "plus calme que d'habitude."

Malgré sa forme précoce, celui qui reprendra la compétition chez lui en Colombie à l'occasion de son tour national ne pense qu'à une seule épreuve cette année : le Tour de France. "La préparation s'est bien passée et tout a été mis en oeuvre pour que je puisse me concentrer sur cet objectif unique au mois de juillet. En tant que tenant du titre, il aurait été difficile pour moi de faire l'impase cette saison. J'ai pensé à faire le Giro également mais avec les Jeux olympiques, c'était difficile de combiner les deux car il y a une semaine de récupération en moins que d'habitude", a-t-il expliqué au journal espagnol AS en amont de sa reprise.

"Le choix pour le Tour de France me semble le plus logique. Les Jeux olympiques se disputent une semaine plus tard. Ce n'est donc pas la meilleure manière de les préparer et je n'ai jamais été très performant sur les courses d'un jour. Je ne vais pas mettre le Tour de France de côté pour une course dont je ne suis pas le spécialiste même si le parcours peut me convenir", a enchaîné Bernal.

En évoquant le Tour de France, le coureur originaire de Zipaquira est également revenu sur la distribution des rôles au sein de son équipe, Ineos, à l'occasion de la Grande Boucle. Si l'équipe britannique a pris l'habitude de venir sur les routes françaises avec deux leaders pour le classement général ces dernières années, en 2020, ils seront trois puisque Chris Froome et Geraint Thomas devraient également être de la partie en juillet prochain. "Le plus fort l'a toujours emporté. En 2018, la première carte à jouer était celle de Froome mais c'est Thomas qui a gagné, tandis que l'an dernier, Thomas était notre leader principal mais c'est moi qui ait triomphé", explique le plus jeune vainqueur du Tour depuis la seconde guerre mondiale, qui ne se stresse pas trop de cette situation, "Le plus important, c'est que l'équipe nous soutienne pendant les étapes de plaine. Ensuite, dans la montagne, chacun sera à sa place. Personnellement, à l'heure actuelle, je ne m'inquiète pas trop. Je ne peux que me concentrer à 100% sur ce que j'ai à faire."

"Avec les arrivées de Rohan Dennis et Richard Carapaz, l'équipe sera encore plus forte que l'an dernier. Mais Jumbo-Visma s'est également fortement renforcé", explique-t-il pour désigner ceux qui seront probablement ses principaux rivaux en juillet prochain, notamment avec Primoz Roglic, Steven Kruijswijk et Tom Dumoulin arrivé cet hiver.

L'an dernier, Egan Bernal est devenu le premier Colombien a remporté la Grande Boucle, ce qui a provoqué un engouement sans précédent dans son pays. "En Colombie, nous avons beaucoup de problèmes sociaux et ma victoire au Tour a pu leur donner de quoi se réjouir. Le sport nous unit et donne des opportunités à bon nombre de les compatriotes. Cela me motive à faire mieux pour rendre fier mon pays", a-t-il détaillé.