C'est la question qui est sur toutes les lèvres dans le monde du cyclisme: le Tour de France aura-t-il lieu cet été?

"J'essaye de ne pas trop y penser", a déclaré Egan Bernal, vainqueur final l'an dernier, au journal italien La Repubblica. "J'espère évidemment que nous pourrons rouler sur le Tour: pour moi, mon équipe, le sport et tous les fans".

Le Colombien de 23 ans avait récemment déclaré qu'en ce qui le concernant, il serait mieux de reporter le Tour. Mais Bernal, un des leaders de Team Ineos, a également reconnu qu'il était important que la course la plus prestigieuse ait lieu cet été pour les sponsors et tout le monde du cyclisme. "Je m'entraîne à la maison. Pas seulement pour ne pas m'ennuyer mais aussi pour rester en forme", a ajouté Bernal qui est retourné en Colombie le mois dernier où il a tout de suite été testé au coronavirus. Un test qui s'est avéré négatif.

Le Colombie a déjà noté le Tour d'Italie à son calendrier l'année prochaine. "J'ai vécu en Italie, j'ai des amis là-bas et je connais les routes. Cette année, l'objectif était de faire le Tour et quelques classiques dont le Tour de Lombardie, et rouler le Giro en 2021. Mais on ne sait pas comment cette année va se dérouler".