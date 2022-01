Dans le tourbillon d’une information en quête d’instantanéité, des vents radicalement contraires peuvent parfois soulever des émotions décidément bien contrastées en l’espace de quelques heures… Victime d’un accident lundi à l’entraînement, alors qu’il partageait sa sortie avec cinq équipiers de chez Ineos (Carapaz, Fraile, Rivera, Martínez et Amador) venus le rejoindre en Colombie pour un stage collectif, Egan Bernal n’eut pas vraiment l’occasion de commenter sa douleur à des médias nationaux rapidement présents sur les lieux de l’incident et qui qualifièrent l’état de santé du vainqueur du Tour de France 2019 de "rassurant et sans gravité apparente".



(...)