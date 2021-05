Au sommet du Zoncolan, il avait fallu allumer les phares des voitures pour éclairer les coureurs qui surgissaient, épuisés, du brouillard. Une fine pluie avait ajouté à la dimension dantesque de cette ascension. Sur le toit du monstre des Dolomites, avec ses pourcentages effrayants dans son ultime borne (jusqu’à 27 %, on le rappelle), le thermomètre ne dépassait pas les trois degrés. Egan Bernal et les autres, bouches ouvertes et visages déformés par la douleur de l’effort, étaient soulagés d’en finir.