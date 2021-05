Le Colombien de 24 ans a appris à vivre avec un dos fragile pour gagner le deuxième Grand Tour de sa carrière.

Chez lui, à Zipaquira, dans le bar qui porte son nom, la fête a battu son plein toute la nuit. Certes, la place principale de sa ville natale n’a pas été noire de monde comme au soir de son triomphe au Tour de France 2019, mais personne ne se lasse du succès du prodige du coin. L’idole locale a encore renforcé son statut en entérinant, ce dimanche à Milan, sa victoire au Giro. El Capo, le chef, comme on le surnomme en Colombie depuis son plus jeune âge, est, donc, devenu le dix-septième coureur à inscrire son nom, au moins une fois, au palmarès de la Grande Boucle et de la course transalpine.