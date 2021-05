Il a les cheveux ébouriffés du guerrier qui revient du champ de bataille. Il a donc gagné celle du lundi avec brio, ne laissant à personne d’autre le soin de s’adjuger l’étape reine du Giro. Installé dans le pullman de l’équipe Ineos, Egan Bernal répond aux questions de la presse, comme le veut la tradition en cas de journée de repos. Les interrogations affluent des quatre coins du globe sur l’écran mis à sa disposition par sa formation pour que les journalistes puissent le voir de manière virtuelle.

Il compte profiter d’une météo enfin plus clémente pour aller faire tourner un peu les jambes dans la région de Canazei, d’où le premier Grand Tour de l’année reprendra son chemin ce mercredi jusqu’à Milan. Où le Colombien devrait, sauf énorme revirement, monter sur la plus haute marche du podium, dimanche.

Tous les signaux sont au vert pour le vainqueur du Tour de France 2019. Il dit, pourtant, continuer à se méfier d’un dos toujours récalcitrant. "Il me fait toujours mal par moments. Le matin, par exemple. Et quand on avance dans l’étape, je sens qu’il se raidit. Je reste donc vigilant et continue à me faire traiter deux fois par jour par le physiothérapeute. Je dois veiller à trouver le bon équilibre. Il ne faut pas non plus que parce que je travaille trop à sa consolidation, ça finisse par craquer de nouveau."