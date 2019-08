Dans un entretien accordé à France 24, Egan Bernal est revenu sur sa récente victoire sur le Tour de France. Une Grande Boucle où il devait à l'origine se mettre au service du tenant du titre Geraint Thomas: "Jusqu'au moment où j'ai pris le maillot lors de la 20e étape, Geraint Thomas restait notre leader. Dans la stratégie, on disait que l'un ou l'autre pouvait attaquer mais toujours en prenant compte que le leader était Thomas. Quand je prends le maillot jaune, c'est là que je deviens le leader mais cela se passe à l'avant-dernière étape."

Egan Bernal a également des mots sympas sur ces adversaires français, Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot: "Alaphilippe a donné beaucoup d'émotions au Tour de France. Les gens se sont beaucoup identifié à lui parce qu'ils aimaient sa façon de courir. Il donnait tout sur le vélo à chaque étape. Il semblait reculer dans le groupe mais à chaque fois, il parvenait à s'accrocher. Pinot à lui aussi fait un Tour incroyable. Il a attaqué dès la première semaine, il a cherché des opportunités. Jusqu'au moment où il s'est blessé, il était le plus fort grimpeur. Dans l'étape de Foix dans les Pyrénées, j'étais derrière lui et je n'arrivais pas à le suivre, il était plus fort. Il a démontré qu'il peut être toujours présent. Sans sa blessure, il aurait probablement été à la lutte pour la victoire jusqu'à la fin. Il était en très bonne forme physique."

Depuis son succès sur le Tour, le Colombien a été fort occupé entre toutes les obligations médiatiques, les critériums et la Clasica San Sebastian. Il n'est revenur chez lui en Colombie que ce mardi. Dans les rues de sa ville natale Zipaquira, des milliers de personnes ont fêté le premier Colombien à remporter un Grand Tour. "Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont été inondés de messages très gentils que les gens ont postés. Si je devais choisir, ce serait les mots de ma famille, mon père, ma mère, mon frère et ma fiancée. Je suis très content qu'il soient fier de moi."

Désormais, Bernal va prendre quelques jours de repos pour profiter de son succès avant de préparer la fin de saison en Italie où il compte bien briller. Par contre, il ne sait pas encore s'il participera au Giro ou au Tour l'an prochain. La pépite colombienne préfère attendre de voir le parcours de ces deux épreuves avant de voir s'il défendra ou non son titre en juillet prochain.