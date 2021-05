G. Co.

G. Co.

G. Co.

Vainqueur de deux étapes depuis le début du Tour d'Italie mais surtout leader du classement général avec 2'24" d'avance sur son plus proche poursuivant, Egan Bernal voit la vie... en rose après deux semaines de Giro.

Supérieur dans tous les domaines depuis le départ de Milan, le Colombien est soulagé d'avoir autant d'avance avant la dernière semaine et surtout le dernier contre-la-montre à Milan dimanche prochain : "Cet écart doit suffire dans l'optique du chrono", a-t-il confié en conférence de presse ce mardi, "Avec cette avance, je devrais, si tout se passe bien, avoir assez pour remporter le Giro. Je ne suis peut-être pas un spécialiste du contre-la-montre, mais 2'30", c'est vraiment beaucoup."

Pourtant le maillot rose a confié encore souffrir du dos sur ce Tour d'Italie comme c'est le cas depuis le mois d'août dernier : "Je dois faire des exercices deux fois par jour pour garder ces problèmes sous contrôle", déclare le vainqueur du Tour de France 2019, "mais je dois être honnête que quand j'appuie sur les pédales, j'ai plus mal aux jambes qu'au dos."

Confiant pour cette fin de Giro, Bernal pense déjà à la suite de la saison : "Je ne pense pas que je ferai le Tour de France. La combinaison avec le Giro est très difficile et mon équipe sera déjà très forte sur la Grande Boucle (avec notamment Geraint Thomas, Richard Carapaz et Tao Geoghegan Hart). Ces garçons se préparer de manière exceptionnelle au Tour. Je me concentre davantage sur la deuxième partie de saison. Je serai peut-être présent aux JO, mais pour cela je dois être à 100%. En revanche, je participerai probablement à la prochaine Vuelta."

Et pourquoi pour y réaliser le doublé et déjà, à 24 ans, compléter le triptyque des trois grands tours. Mais pour cela, il doit conserver le maillot rose jusqu'à dimanche prochain.