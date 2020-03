Rentré en Colombie la semaine dernière, Egan Bernal a été placé en quarantaine comme tous les voyageurs en provenance d’Europe.

Le dernier vainqueur du Tour de France a toutefois été testé négativement au coronavirus. "Je vais poursuivre le confinement comme les autorités nationales nous le demandent" , a commenté le coureur de chez Ineos à la chaîne ESPN. "J’invite d’ailleurs tous mes compatriotes à rester chez eux dans ce contexte si cela leur est possible. Je tenais aussi à dire mon admiration pour les gens qui luttent pour maîtriser cette pandémie, c’est bien plus remarquable que de remporter un Tour de France ! Ces personnes sont toutes des héros nationaux à mes yeux."

Nibali : "Deplacer les Jeux en 2022 ne serait pas une mauvaise idée"

Vincenzo Nibali a répondu aux questions de ses fans lors d’une longue séance de Facebook live en fin de semaine. "Pour le moment, je fais un break dans l’entraînement et je ne réalise que des sorties courtes sur route" , a commenté l’Italien chez Trek-Segrafredo. "La situation pourrait se compliquer si nous n’étions plus autorisés à rouler à l’extérieur, ici, en Suisse (NdlR : où il est installé). C’est assez difficile de s’entraîner sans savoir quand on va être amené à reprendre la compétition. Les Jeux Olympiques constituent un objectif de ma saison, mais ce ne sera pas une mauvaise décision de les reporter. J’ai 35 ans et je pourrai toujours en faire un objectif l’année prochaine."