G. Co.

G. Co.

G. Co.

C'était l'image de cette 10e étape du Tour d'Italie 2021 : à un peu moins de 20 kilomètres de l'arrivée de l'étape à Foligno, les deux premiers du classement général, Egan Bernal et Remco Evenepoel se sont livrés une bataille sans merci lors du sprint bonifications. Un sprint de fous furieux qui a permis à Evenepoel de reprendre une seconde sur son concurrent.

Malgré cette lutte acharnée, les deux jeunes coureurs affirment bien s'entendre comme l'atteste la poignée de main et les sourires échangés juste après ce sprint bonifications.

Ce mardi, lors de la journée de repos, le porteur du maillot rose est revenu en conférence de presse sur ce duel avec Remco Evenepoel. Le Colombien est impressionné par le niveau affiché par le Belge depuis ce début de Giro : "Absolument, il surprend tout le monde en ce moment", a-t-il commenté.

"Il a quand même été sur la touche durant environ 8 mois. C'est impressionnant de voir le niveau qu'il a déjà atteint. Il a dû avoir une très bonne préparation et c'est bien évidemment un prodige, sinon il ne pourrait pas réaliser ce qu'il fait actuellement", estime Bernal qui compte 14 secondes d'avance sur le Belge.

Pour le coureur de l'équipe Ineos, voir ce genre de prodige dans le peloton est une bonne chose pour le cyclisme, d'autant plus avec la mentalité affichée par Evenepoel : "Il a énormément travaillé et il a une volonté absolue de gagner. Il est une richesse pour le cyclisme."

Lors de cette conférence de presse, Bernal a également présagé la suite de ce Tour d'Italie. Les deux dernières semaines seront les plus difficiles de la course et le Colombien sait qu'il doit avoir suffisamment d'avance avant le contre-la-montre dans les rues de Milan lors de la dernière étape : "Avec moins d'une minute d'avance, ce sera limite pour moi. Pour être à l'aise avant le chrono, je pense que je dois avoir 1'30" d'avance sur lui."