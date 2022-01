Le monde du cyclisme est sous le choc. Et surtout, il prie pour que la situation d'Egan Bernal s'améliore rapidement. Ce lundi, le Colombien a été la victime d'un sérieux accident lors d'un entraînement dans son pays. Il a percuté un bus à l'arrêt et se trouve encore dans l'unité des soins intensifs d'une clinique localisée à Cundinamarca.

Après une grosse opération, l'hôpital a communiqué sur l'était du coureur Ineos. "Le patient a bénéficié d'une prise en charge ventilatoire, hémodynamique et inotrope pour lui apporter le meilleur accompagnement", commence le communiqué. "En ce moment, Egan est réveillé et soigné dans une unité de soins intensifs. Après l'intervention sur six vertèbres, l'intégrité neurologique a été maintenue et la fonctionnalité des segments concernés a été préservée."

Une bonne nouvelle. Car cela signifie que sa mobilité et son système nerveux n'étaient pas touchés par ce terrible accident. "Dans les prochains jours, l'infection et la contusion pulmonaires seront gérées pour obtenir une meilleure stabilité du patient", ont-ils conclu.

Quelle suite pour sa saison?

Pour le moment, les jours du coureur ne sont plus en danger. Une autre très bonne nouvelle. Se pose désormais la question de sa saison. Une chose est certaine. Il ne devrait pas disputer le Tour de France 2022. "Il faut partir selon moi sur un an d’arrêt", a même estimé Rémi Philippot, le chirurgien orthopédique qui avait opéré Chris Froome, lui aussi victime d'une fracture du fémur au Dauphiné en 2019.

"D’accord, il pourra reprendre le vélo dans deux-trois mois, peut-être, mais derrière, il faut remettre la machine en route. Pour être à 100 % de ses capacités, et encore on ne peut pas être sûr qu’il les retrouve, il va lui falloir du temps, des mois... S’il revient d’ici la fin de saison, pour moi c’est déjà un miracle… Faire le Tour d’Espagne ? Non je n’y crois pas du tout", a-t-il souligné.

Encore jeune, Bernal a des motifs d'espoir pour le reste de sa carrière... même si le chemin sera très long. "Plus on est jeune, plus on récupère vite", continue le médecin pour nos confrères. "Entre revenir sur un vélo, refaire des courses, et retrouver son niveau d’avant, c’est très différent. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il refera du vélo, qu’on le reverra en course. Mais sera-t-il capable de retrouver son niveau ? Je suis incapable de vous dire."

Avant ensuite de conclure: "Ce sont des sportifs de haut niveau, avec des capacités de récupération hors-norme, ils sont habitués à se faire violence, ce sont des mecs capables de tout."

Après avoir gagné le Tour de France 2019, Egan Bernal fait face à un autre gros défi de taille. Certainement le plus gros de sa carrière.