Egan Bernal a de nouveau plié sur les terribles pentes de l’Alpe di Mera (9,6 km à 9 %). Mais le maillot rose a nettement moins rompu que lors de l’ascension de Sega di Ala deux jours plus tôt. Le leader Ineos-Grenadiers a certes dû laisser filer Simon Yates (BikeExchange) et Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step) mais le Colombien est parvenu à maintenir les écarts dans des proportions très raisonnables. Tout en grappillant quelques secondes de plus sur Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), son plus proche poursuivant. "J’ai fait une très bonne montée, je suis très content. Simon Yates était le meilleur mais je suis très satisfait de ma condition", s’est réjoui le maillot rose après l’arrivée. Même s’il décline légèrement en cette troisième semaine, Egan Bernal semble sur la bonne voie pour remporter ce Tour d’Italie.

Même si les favoris se sont fait la guerre dans l’ascension finale et que certains, à l’image de Romain Bardet (DSM), y ont laissé des plumes, le top 10 n’a absolument pas évolué ce vendredi. Damiano Caruso peut néanmoins commencer à s’inquiéter pour sa deuxième place, directement menacée par le vainqueur du jour. Même si le principal intéressé ne semblait pas vraiment au courant de son beau rapproché. "Je voulais vraiment gagner une étape de ce Giro, je ne sais pas où j’en suis actuellement au classement général", a confessé Simon Yates. Joao Almeida, huitième et en pleine bourre, peut quant à lui ambitionner de remonter de quatre places au général à la faveur de l’étape de ce samedi et du contre-la-montre de Milan.