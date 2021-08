En délicatesse pendant une bonne partie de la saison, Intermarché-Wanty Gobert a bien failli remporter son quatrième bouquet de lauréat après des succès de Taco Van der Hoorn au Giro, au championnat d’Estonie avec Rein Taaramäe et au Tour de l’Ain avec Georg Zimmermann.

Dans la roue de Ben Hermans jusqu’à l’arrivée, Odd Christian Eiking n’a pu trouver la force nécessaire pour s’offrir un deuxième succès sur les routes de l’Arctic Race, après celui décroché en 2019 à Storheia Summit. Autant dans la voix que sur le visage, la déception était palpable chez le coureur de 26 ans.

"C’est très frustrant ! Je m’imaginais tellement gagner ici, car je suis en très bonne condition. Hermans était plus fort dans le sprint même si j’ai cru que j’allais gagner à 200 mètres de la ligne. C’est comme ça, il faut accepter la défaite. C’est une course que j’apprécie particulièrement, de plus, dans mon pays. J’espère toujours me montrer surtout sur de telles étapes. Cela fait mal…"

Pour sa première année avec la licence WorldTour, Intermarché-Wanty s’attendait sans doute à davantage d’existence et de résultats. Bien que la deuxième partie de saison soit plus satisfaisante... "Le bilan est très moyen, c’est vrai. Même si je termine deuxième, on a toujours envie de gagner. On a collectionné assez de places d’honneur. C’était une belle chance, mais j’ai manqué l’occasion pour dix centimètres."

En outre, notons que l’aventure d’Eiking au sein de la structure de Jean-François Bourlart ne se poursuivra vraisemblablement pas au terme de la saison.