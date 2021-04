Ce dimanche, Alejandro Valverde pourrait entrer un peu plus encore dans l’histoire du cyclisme.

Imaginons que le coureur de la Movistar s’impose sur le Quai des Ardennes, ce qui n’est quand même pas impossible au vu de sa récente prestation dans la Flèche wallonne, et il deviendra le vainqueur d’une classique le plus âgé de tous les temps ! Sept mois de plus que l’âge qu’avait Joop Zoetemelk lorsque le Néerlandais gagna l’Amstel Gold Race en 1987.