Après son abandon précoce sur les routes du Tour de France à cause d’une chute de laquelle il s’est relevé avec une triple fracture du poignet, du radius et du scaphoïde, Bauke Mollema n’a plus couru en 2020. De quoi laisser un goût amer au Néerlandais qui entame la saison actuelle avec un sentiment de revanche.

En 2021, Mollema veut rattraper le temps perdu et courra beaucoup. Le coureur de l’équipe Trek-Segafredo enchaînera, si tout se passe bien, les classiques ardennaises, le Giro, le Tour de France et les Jeux olympiques. "J’aurai un programme un peu atypique puisque je ne participerai pas à Paris-Nice, ni à Tirreno-Adriatico pour souffler un peu."