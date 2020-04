"Tant que je suis sur un vélo, je suis content" Voici ce que Thomas Genon, vététiste belge de 27 ans, originaire de Liège, nous expliquait lors de notre interview, en direct de Suisse.

Le slopestyle est une discipline à vélo mêlant acrobaties, prise de risque et style. Il s’agit de la discipline dans laquelle excelle Thomas G. Voilà maintenant plusieurs années qu’il fait parler de lui sur la scène internationale.

© Red Bull



"Alors le Slopestyle c’est donc sur un VTT un petit peu différent, assez minimaliste comme vélo. Il y a qu’un seul frein, une seule vitesse et c’est vraiment basé sur les figures, le style, la façon d’exécuter, l’amplitude. Donc c’est vraiment assez acrobatique, artistique", nous explique Thomas.

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec lui pour voir comment se déroulent ses journées de confinement, ainsi que pour revenir sur la première étape de la compétition des Crankworx à Rotorua en Nouvelle-Zélande. Après un bon premier run, Thomas a malheureusement chuté durant le deuxième run, il nous explique son ressenti sur cette étape de la compétition.

© Red Bull



"Cette première étape en Nouvelle-Zélande c’était un peu un retour pour moi parce que mon dernier run (descente) de slopestyle c’était en 2018. Arrivé en début 2019, je me suis blessé à l’épaule et j’ai dû me faire opérer. Donc j’ai loupé toute la saison 2019. J’ai vraiment essayé de faire un run dont j’étais sûr qu’il allait fonctionner. J’ai réussi le premier run, j’étais assez content. C’est sûr que ce n’est pas forcement ce qui reflète mon niveau actuel mais voilà j’étais déjà content. Et pour le deuxième run, j’ai essayé de faire un peu mieux, et je suis tombé sur la dernière bosse et je me suis reblessé à l’épaule."

Le futur de la saison reste incertain. En effet, quelques compétitions ont simplement été postposées, mais rien ne certifie qu’elles pourront bien avoir lieu. En octobre, doivent se tenir les mythiques Red Bull Rampage, compétition à laquelle Thomas participe chaque année, mais pour l’instant, rien n’assure le bon déroulement de celle-ci.

Actuellement chez sa petite-amie, Thomas reste limité en terme d’entrainement pour son sport, le slopestyle, mais continue à rouler d’autres types de vélo (Enduro) et s’estime très chanceux par rapport à d’autres.