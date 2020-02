La présentatrice Marion Rousse a annoncé sa rupture avec Tony Gallopin dimanche.

"Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu... Après douze années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années", a-t-elle écrit sur Instagram ce dimanche.

Désormais, elle partagerait sa vie avec... Julian Alaphilippe. Les deux fans de vélo se sont en tout cas montrés très proches lors du tour de Colombie.

Ancienne championne de France sur route en 2012, Marion Rousse commente désormais les courses cyclistes à la télévision française. Elle filerait désormais le parfait amour avec le coureur de Deceuninck-Quick Step. "C'est du sérieux", a commenté le Français dans la presse de l'Hexagone. La preuve en images...