Le n°1 mondial et son équipe, UAE Team Emirates, ont assuré que le vainqueur sortant de la Doyenne serait au départ de la course, dimanche. Il doit revenir en Belgique ce samedi, normalement. Pogacar, qui s’est classé 12e de la Flèche wallonne, mercredi, n’a donc pu effectuer la reconnaissance du tracé de la classique wallonne, ce qui en soit n’est pas grave puisque le Slovène a déjà couru à trois reprises la course.

Néanmoins, les fatigues liées à cet aller-retour et une éventuelle décompression psychologique liée au décès de sa belle-mère pourraient avoir une influence sur l’état de forme et le mental de Tadej Pogacar (qui, au contraire, pourrait d’ailleurs puiser une force supplémentaire dans le drame qui touche son couple) ce dimanche. Même si le double vainqueur du Tour de France n’est pas un champion comme les autres, on a déjà eu tant d’occasions de s’en rendre compte.