Ce n’était pas un gagneur. En quatorze saisons chez les pros, il ne compte d’ailleurs que trois succès UCI à son palmarès. Une étape et le classement final du Tour d’Irlande, quand il était néo-pro. Et une étape du Tour de Valence, en 2016. Stijn Vandenbergh était plutôt un précieux coéquipier. Solide sur les pavés, il pouvait aussi, dans ses meilleures années, remplacer les leaders sur les classiques flandriennes. Sur lesquelles il compte plusieurs places d’honneur. Mais Stijn Vandenbergh ne sera plus coureur la saison prochaine. Il est contraint, comme de nombreux autres, de mettre un terme à sa carrière au bout de cette saison 2020, au bout de cette année incomparable, marquée par la pandémie du coronavirus et la longue mise en pause des compétitions.

Âgé de 36 ans, ce n’était pas le souhait de Stijn Vandenbergh d’arrêter. "Je voulais encore faire un printemps normal, celui des classiques", a-t-il commenté au Het Laatste Nieuws. Mais il n’en aura pas la possibilité. Car il n’a pas obtenu de prolongation de contrat chez AG2R-La Mondiale. "Il y a déjà trop de Belges", avait-il déclaré cet été, quand il avait appris qu’il ne faisait plus partie des plans de la formation française, qui, en plus des frères Oliver et Lawrence Naesen, a recruté Greg Van Avermaert, Stan Dewulf et Gijs Van Hoecke. Et il n’a pour l’instant pas retrouvé une place dans une autre équipe pour la saison prochaine. S’il n’y a pas un revirement de situation ces prochaines semaines, le grand coureur flandrien pendra donc le vélo au clou. Celui de route. Car il va rester actif, il va continuer à rouler pour le plaisir, notamment en pratiquant du VTT.

Passé chez les pros en 2017 chez Unibet, il était ensuite parti une saison chez AG2R-La Mondiale, avant d’évoluer trois années chez Katusha. En 2012, il rejoint Omega Pharma-Quick Step, l’armada de Patrick Lefevere, à laquelle il restera fidèle jusque fin 2016. Pour laquelle il va principalement travailler pour Tom Boonen sur les classiques. Tout en terminant deuxième du Circuit Het Nieuwsblad, quand il avait été devancé par Luca Paolini, avec qui il s’était présenté dans la dernière ligne droite sur l’édition glaciale de 2013. Il s’était aussi classé quatrième de cette même épreuve deux ans plus tard, quand les Etixx-Quick Step avaient été dominés par Ian Standard. Il avait aussi terminé quatrième du Tour des Flandres 2014, finissant dernier du quatuor des hommes forts qui avait sprinté pour la victoire avec Fabian Cancellara, le vainqueur, Greg Van Avermaet et Sep Vanmarcke. Il avait fini à cette même place, à nouveau dans le bon quatuor de tête, au Grand Prix de l’E3 de cette même saison, s’inclinant derrière Sagan, Terpstra et Geraint Thomas. Et il s’était aussi classé quatrième de Gand-Wevelgem 2015.