Après le cyclo-cross et les classiques sur route, voilà que Tom Pidcock lance sa campagne de VTT. Le Britannique a participé à une manche de la Coupe de Suisse, ce dimanche. L'occasion de retrouver quelques repères et de faire passer un solide message aux spécialistes de la discipline: la fête est finie.PIdcock a en effet remporté sa première course avec plus de trois minutes d'avance sur le Français Titouan Carod, médaillé de bronze lors des derniers mondiaux.Comme Pidcock, Mathieu Van der Poel rêve lui aussi de l'or olympique en mountain bike cet été. Le Néerlandais disputera sa première course tout terrain la semaine prochaine.