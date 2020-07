Il y a un peu plus d’un an, Julian Alaphilippe avait réussi une des périodes les plus prolifiques de sa carrière, dans les épreuves italiennes du début de saison. Coup sur coup, en mars 2019, le Français s’était imposé aux Strade Bianche, épreuve qu’il découvrait pourtant, puis il avait gagné deux étapes de Tirreno, dont une dans un sprint massif, avant de récidiver, quelques jours plus tard sur la Via Roma de Sanremo.