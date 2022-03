Sans Wout Van Aert, Tiesj Benoot se retrouve à la tête de l’équipe Jumbo-Visma dans une course qu’il a remportée il y a quatre ans.

Parmi les trois coureurs belges qui ont inscrit les Strade Bianche à leur palmarès, un seul sera présent ce samedi, à Sienne, Tiesj Benoot, vainqueur en 2018.

Pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, le week-end dernier, le coureur de Jumbo-Visma a impressionné, tant au Nieuwsblad, où il a joué un rôle important dans le succès de Wout Van Aert, que le lendemain à Kuurne-Bruxelles-Kuurne dont il lança et durcit la finale.

"J’étais vraiment content de cette première pour l’équipe", dit Benoot. "Vous pouvez bien vous entraîner et vous sentir, c’est toujours mieux de concrétiser en course. Même si j’ai rejoint Jumbo-Visma tard (NdlR : son transfert de DSM ne fut officialisé qu’en décembre), je me suis bien préparé, notamment grâce au stage que nous avons effectué en altitude à Tenerife. L’ambiance était excellente et je me suis intégré facilement. Ces très bons automatismes, nous les avons appliqués en course. C’était beau à voir et ça me donne énormément de confiance pour la suite."