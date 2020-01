Les Circus-Wanty Gobert ont établi leur camp d’entraînement sur les bords ensoleillés de la Costa Blanca. À l’Alfas del Pi, entre Benidorm et Alicante. Comme l’an passé. Et, comme il y a douze mois, c’est un Loïc Vliegen ambitieux et enthousiaste qui nous accueille dans le bar de l’hôtel Albir Garden Resort. Par contre, le coureur wallon n’a plus le même discours qu’il y a douze mois : il a modifié sa préparation pour ne plus arriver en forme trop tôt.

Loïc, il y a un an, vous aviez passé plusieurs mois en hiver en Espagne pour préparer la saison. Avez-vous la même préparation cette année ?

(...)