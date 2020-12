Les dernières semaines ont été difficiles pour Dylan Groenewegen. Alors que le moral était au plus bas depuis la grave chute qu'il a provoquée durant la première étape du Tour de Pologne, précipitant son compatriote Fabio Jakobsen dans le coma, le coureur de la Jumbo-Visma a appris à la mi-novembre qu'il serait suspendu durant neuf mois. Une sanction influencée par les conséquences de son geste, alors que d'autres écarts de conduite sont souvent passés inaperçus à la faveur d'une casse limitée.Sur le plan personnel, Groenewegen pouvait se raccrocher à la grossesse de sa compagne, Nine Storms, et l'arrivée de leur fils. Sauf que celui-ci a bien failli naître très prématurément, quelques jours après l'annonce de la suspension du coureur.Fort heureusement, la grossesse de sa compagne a fini par se stabiliser et de précieuses semaines ont été "gagnées" depuis, permettant à la petite famille de retrouver un peu de sérénité. Et beaucoup de bonheur depuis quelques heures puisque Dylan a demandé Nine en mariage, dans sa chambre d'hôpital."Elle a dit oui. Dans les bons et mauvais moments, tu me donnes toujours de la force. Regardons vers l'avant", s'est exclamé le coureur, qui sera sans doute un peu plus heureux encore lorsque son fils pointera le bout du nez dans quelques jours/semaines.