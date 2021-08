Même s’il a laissé filer le maillot rouge vers Rincon de la Victoria et qu’il ne l’a pas récupéré depuis, Primoz Roglic est en ballottage favorable avant d’aborder la dernière semaine de course. Le Slovène est en avance sur tous ses principaux rivaux alors que le contre-la-montre final de Saint-Jacques-de-Compostelle (33,8 km) va certainement jouer en sa faveur. Mais la deuxième semaine de course, même si elle a été globalement escamotée par les favoris, a prouvé que cette 76e édition de la Vuelta n’était pas encore pliée.