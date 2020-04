Les deux jeunes prodiges des labourés devront sacrifier la saison sur route ou (une partie) de la saison de cyclo-cross.

L'UCI a communiqué en début de semaine que, si la situation épidémique s'améliore dans le monde, les premières courses cyclistes pourraient avoir lieu dès le mois de juillet. Mais pour avoir les principales courses du calendrier, les coureurs devront sans doute attendre le mois de septembre. Un nouveau calendrier, qui a fait plaisir l'ensemble du peloton, déjà impatient de retourner à la compétition mais qui laisse les spécialistes du cyclo-cross comme Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert face à un sérieux dilemme : sacrifier la saison sur route et principalement des classiques qui devraient être reportées majoritairement en octobre ou sacrifier une grande partie de la saison de cyclo-cross, du moins jusque mi-novembre.

Pour le Néerlandais, le choix est déjà fait : "Je suis content de pouvoir recourir cet automne et je veux me concentrer dessus. C'est dommage pour le cyclo-cross mais je préfère me concentrer sur la route."

Son grand rival du cyclo-cross, Wout Van Aert va essayer de combiner un maximum les deux disciplines : "Si les classiques se disputent après le Tour, je peux ensuite directement me concentrer sur le cyclo-cross. Nous avons eu assez de repos. Je me sens capable d'enchaîner les deux", a expliqué Van Aert au micro de Sporza.