Poursuivant son inexorable progression qui a mené en vingt ans le petit club (le V.C. Ath) au sommet de la hiérarchie cycliste (le WorldTour), l’équipe Wanty Gobert de Jean-François Bourlart s’associera dès la saison prochaine avec un nouveau partenaire d’envergure.

L’équipe Wanty Gobert et les 78 Intermarché belges ont signé un partenariat de trois saisons, jusqu’à la fin 2023. À partir du 1er janvier 2021, Intermarché, l’enseigne alimentaire historique française du Groupement Les Mousquetaires, devient partenaire principal du groupe sportif qui portera le nom d’ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux pour son arrivée dans le World Tour.

"Le cyclisme est l’un des sports les plus populaires en Belgique", explique Alain Boulle, le président d’Intermarché Belgique. "Il se vit dans nos rues et nos chemins. Les courses se déplacent au plus proche de nos habitations. L’équipe Wanty Gobert incarne bien sûr cette valeur de proximité que nous partageons mais est également animée d’un réel esprit d’équipe et de convivialité que nous retrouvons dans nos points de vente. Nous sommes fiers d’être désormais leur partenaire titre."

Ce partenariat vient renforcer le travail réalisé localement par les chefs d’entreprise Intermarché auprès des clubs et associations sportives de tous niveaux et dont la formation cycliste est le sommet de la pyramide.

"S’associer à Intermarché est rapidement apparu comme une évidence", a confié pour sa part Jean-François Bourlart, le manager général de l’équipe. " La philosophie du Groupement Les Mousquetaires, géré par ses chefs d’entreprise qui sont tous des entrepreneurs et les propriétaires de leurs points de vente, colle parfaitement à l’esprit que nous avons construit via notre club affaires, le Want You Club, ces dernières années. Intermarché et notre structure sportive partagent de nombreuses valeurs communes : l’audace, l’esprit d’équipe, l’entreprenariat et l’esprit de compétition."