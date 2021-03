Erik Zabel donne son avis de spécialiste: “Wout Van Aert est taillé sur mesure pour Milan-Sanremo CyclismeAnalyse Quentin Finné © Belga

Pour Erik Zabel, quadruple vainqueur de la Primavera, le Belge possède le profil idéal pour briller sur la classique italienne.



Sixième lors de sa première participation en 2019 et vainqueur en 2020 : les statistiques de Wout Van Aert sur Milan-Sanremo en disent long sur la compatibilité de l’Anversois avec la Primavera. "C’est bien simple, il est taillé sur mesure pour cette course !", lance Erik Zabel, le quadruple vainqueur (1997, 1998, 2000 et 2001) du premier monument de la saison cycliste. Une démonstration que l’Allemand argumente en quatre points dont voici le détail.



(...)