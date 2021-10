La pandémie mondiale, un besoin accru de vouloir respecter notre environnement, l’augmentation des pistes cyclables et les aides à l’achat sont autant de facteurs qui ont favorisé le développement du nombre d’usagers ces deux dernières années. Rien ne semble plus vouloir arrêter la folle ascension du vélo à assistance électrique, fortement plébiscité depuis la fin du premier confinement.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux pays ont fait du vélo une option de déplacement pour respecter les gestes barrières au déconfinement. Cette stratégie a permis à la fois d’accélérer la transition écologique déjà engagée par les accords de Paris sur le climat, mais également de promouvoir de nouveaux moyens de déplacement pour limiter les contaminations liées au COVID. Les ventes de vélos ont ainsi augmenté de 117% entre 2019 et 2020. Ce boom se confirme aussi en 2021 pour les ventes de vélos électriques, que ce soit en grande distribution, dans les magasins spécialisés ou via les géants du e-commerce. « Tous vélo actifs » est dans l’air du temps, d’autant plus que des primes à l’achat existent pour favoriser les mobilités durables et intelligentes.

© ESKUTE



Une croissance exponentielle

D'après les prévisions de la CONEBI (Confederation Of the European Bicycle Industry), les ventes de vélos électriques devraient passer de 3,6 millions d'unités en 2019 à 11 millions en 2025 en Europe. Le vélo de ville reste le plus vendu (40% de part de marché). Le VTT à assistance électrique se classe quant à lui deuxième (+46% en volume). Le marché voit également émerger le vélo pliant (+95%) et le vélo de route (+215%). Encore plus spectaculaire et témoin de l’évolution des pratiques, le vélo cargo à assistance électrique (+354% pour 11 000 unités vendues) est en croissance exponentielle.

La liberté d’explorer

Face à l’ampleur du phénomène, ESKUTE propose des vélos à assistance électrique dans un rapport qualité/prix exceptionnel. Que vous soyez sportif ou non, opter pour un vélo électrique ESKUTE vous permet de vous déplacer facilement en ville, d’entretenir votre condition physique, avec des moyennes peu rapides à très rapides, mais aussi de gérer votre effort par rapport à votre potentiel du moment en réglant le niveau d’assistance électrique comme vous le souhaitez. Si vous cherchez un VTT puissant à petit prix, ESKUTE est le fabricant idéal !

© ESKUTE



Le Voyager Pro

L'Eskute Voyager est un VTT électrique pour adultes, adapté aux hommes et aux femmes, avec un cadre de 42 cm, idéal pour les excursions et les sorties en ville, mais aussi pour affronter des parcours longs et plutôt exigeants. Doté d'un puissant moteur Bafang de 250 W, il est équipé d'une batterie lithium-ion de 36 V-12,5 Ah, qui permet une autonomie de plus ou moins 80 km. Il est aussi équipé des meilleurs composants, avec une transmission Shimano à 7 vitesses et 5 niveaux d'assistance, offrant sécurité et douceur de pédalage. La vitesse est limitée à 25 km/h, conformément à la législation en vigueur. Cette version n’existe qu’en 100 exemplaires en Europe. Ne manquez pas votre chance !

Le Wayfarer Pro

Ce second modèle présente aussi un potentiel très agréable avec un cadre en alliage très design. Les poignées du large guidon sont fines et particulièrement confortables. La transmission est assurée par une boîte de vitesses arrière Shimano, avec un levier de 9 vitesses facile à utiliser et 5 niveaux d’assistance sélectionnables à partir d'un écran LCD monté sur barre qui vous donne les informations usuelles : état de la batterie, vitesse, mode et distance. La vitesse est limitée à 25 km/h, conformément à la législation en vigueur.

Sur les deux modèles, on retrouve à l'avant, une tête avec des LED qui diffusent une lumière efficace et à l'arrière, un LED également avec un réflecteur fixé au rack. Les vélos électriques ESKUTE, leurs caractéristiques techniques et leur prix sont disponibles ici . Expédition gratuite et rapide.

© ESKUTE



