Il convient parfois de savoir lire certains indices dans les regards plutôt que les mots. Dimanche dernier, au soir d’un Gand-Wevelgem sur lequel il avait, pour la première fois sa jeune carrière, franchi le mur des 250 kilomètres, Arnaud De Lie avait l’œil malicieux lorsqu’on lui demanda s’il n’avait aucun regret de faire l’impasse sur le Tour des Flandres (initialement prévu à son programme) au profit de la Volta Limburg. "Non, car il est vraiment possible d’aller chercher un beau résultat aux Pays-Bas", avait alors lancé le Taureau de Lescheret dans un petit sourire.