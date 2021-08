Son casque entraîne parfois des réactions sur les réseaux sociaux, pourtant, Stefan Bissegger est bel et bien devenu l’une des références de l’effort individuel depuis quelque temps. Le Suisse l’a encore prouvé lors de la deuxième étape en empochant le succès et le maillot de leader. Le rouleur de 22 ans a écrasé la concurrence en devançant son dauphin Edoardo Affini de quinze secondes. Une performance notoire sur un tracé de onze kilomètres.

"Je savais que la première partie serait difficile, car il y avait beaucoup de vent. La seconde était beaucoup plus roulante. J’ai préféré m’économiser et profiter de la deuxième portion pour créer des écarts. Ce parcours me convenait à la perfection, je l’ai prouvé en remportant l’étape. Il faut dire aussi que j’ai été parfaitement guidé dans la voiture. Je dois ce succès aux conseils du staff. J’insiste sur ce point."