L’Italien a livré un numéro en solitaire à la veille du chrono dont il est le favori.

Comme s’il s’agissait d’un échauffement en vue du contre-la-montre final qui attend les coureurs ce dimanche sur l’Étoile de Bessèges, Filippo Ganna a réalisé un numéro en solitaire de près de 9,5 kilomètres.

C’est avec une telle impression de faciliter que l’Italien, champion du monde du contre-la-montre a distancé ses compagnons d’échappée pour venir s’imposer en solitaire à Saint-Siffret. Un numéro qui n’avait pourtant pas été prémédité.

"Normalement, je n’aurais pas dû me trouver à l’avant. Je devais rester dans le peloton au contact de Michal Kwiatkowski", déclarait le rouleur italien après avoir franchi la ligne, "mais je me sentais bien et j’ai reçu l’autorisation de la part de Kwiato pour attaquer."