Tom Boonen était l’invité, ce mercredi, de Studio Brussel afin d’évoquer Tom Fietst, une série de documentaires dans laquelle le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix parcourt le monde pour être le témoin de certains projets originaux en rapport avec le vélo. À cette occasion, Tommeke a fait allusion à un possible retour à la compétition. "La semaine dernière, je me suis demandé à quel point ce serait facile ou difficile. Je me pose parfois cette question. Certainement à cause du retour de Kim (Clijsters)", a assuré le champion du monde 2005.

