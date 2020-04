La plateforme Keep Moving souhaite continuer de faire bouger les sportifs en cette période de confinement.

Si Liège-Bastogne-Liège constituait l’un des premiers grands objectifs de la saison de Remco Evenepoel, c’était aussi le cas pour… des milliers de cyclos. Chaque année, à la veille de la course des pros, un gigantesque peloton de cyclistes amateurs se mesure au parcours qui a fait la légende de la Doyenne sur trois distances allant de 70 à 266 kilomètres. Reportée en raison de la pandémie de coronavirus, l’épreuve de masse devrait trouver place à l’automne (la volonté des organisateurs étant, toujours, de la programmer à la veille de la course des pros).

Pour continuer de faire bouger les sportifs et maintenir leur degré de motivation au plus haut en cette période de confinement, la société Golazo (organisatrice de la version cyclo de Liège-Bastogne-Liège) a lancé la plateforme Keep Moving.

"Le principe est assez simple, nous explique Sébastien Legat, coordinateur pour la Wallonie chez Golazo. Il s’agit d’atteindre un total kilométrique équivalant au défi que vous vous êtes fixé. Pour prendre le cas de Liège-Bastogne-Liège cyclo, les cyclistes sont invités à avaler 70, 147 ou 266 (NdlR : les trois distances proposées sur LBL Challenge) bornes entre les 24 et 30 avril et cela autour de leur domicile, en respectant les mesures édictées par le gouvernement, ou sur leur home-trainer, peu importe. Une fois ce total atteint, le sportif se voit alors délivré une médaille virtuelle qu’il peut dédier au personnel soignant ou d’autres travailleurs au rôle essentiel dans ce contexte."

Soutenue par Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Johan Museeuw ou encore Victor Campenaerts, l’initiative rencontre un réel succès. "22.000 personnes sont déjà inscrites sur la plate-forme (gratuite) et 27.000 médailles ont déjà été décernées au travers de multiples challenges, poursuit Sébastien Legat. Liège-Bastogne-Liège n’est, en effet, pas le seul défi que nous proposons. Le but est vraiment de continuer à faire bouger les gens car se maintenir en bonne santé est important pour éviter la contamination."